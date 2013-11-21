Арбузов обсудит с депутатами требования, которые выдвигает МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил первому вице-премьер-министру обсудить с народными депутатами, особенно с представителями от оппозиционных фракций требования, выдвинутые в письме Международного валютного фонда к правительству Украины.

Соответствующую задачу перед первым своим заместителем Николай Азаров поставил во время заседания Кабинета Министров 21 ноября 2013 года, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Глава правительства информировал, что вчера получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества.

«Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

«Хочу спросить наших критиков из фракций "УДАР", "Батькивщина", "Свобода", поддерживают ли они такие условия? Сергей Геннадиевич (Арбузов), Вы сейчас будете в Верховной Раде, спросите у них и доложите правительству. Министры, члены Кабинета министров поддерживают такие условия? Мы обсудим этот вопрос позже», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд дол. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд дол. Четвертый транш в размере 3,8 млрд дол. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by почти на 16 млрд дол. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.