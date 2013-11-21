Азаров поручил подготовить документы о свободной торговле в рамках СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам подготовить соответствующие документы по результатам договоренностей на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, способствующие увеличению товарооборота в рамках свободной торговли в СНГ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующие поручения премьер сформировал сегодня на заседании правительства.

Азаров сообщил, что для наработки соглашения о доступе к трубопроводному транспорту в рамках СНГ создается группа высокого уровня. Он поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством экономического развития и торговли, Министерством иностранных дел определить состав украинской части этой группы, обосновать предложения Украины по тексту этого соглашения.

«Задача поставлена так, чтобы в мае следующего года, когда в Киеве состоится заседание глав правительств, внести на рассмотрение максимально согласованный проект соглашения и подписать его», - отметил премьер-министр.

Азаров также поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством юстиции, Министерством иностранных дел в течение месяца разработать и после одобрения правительством представить в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств проект документа, который детализирует и регулирует вопросы обоснованного применения определенных ограничений в торговле.

«При подготовке этого, я бы сказал, "регламента защитных мер" нужно учесть норму и практику Всемирной организации торговли, общепризнанные нормы международного права», - заметил он.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством иностранных дел осуществлять системный мониторинг выполнения обязательств, определенных соглашением о зоне свободной торговли СНГ, чтобы иметь возможность предупреждать споры и избегать необоснованных осложнений во взаимной торговле.

«Подчеркиваю, что генеральная задача всей этой работы – увеличение товарооборота в рамках свободной торговли в СНГ и таким образом поддержка экономического роста», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства Азаров выразил надежду, что заседание глав правительств СНГ, прошедшее 20 ноября в Санкт-Петербурге, станет поворотным в развитии торгово-экономических отношений стран Содружества.

Также сегодня Азаров заявил, что Украина готовится к подписанию Соглашения о доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ в мае 2014 года - на следующем заседании глав правительств СНГ.

20 ноября Азаров сказал, что соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также соглашение о доступе к трубопроводному транспорту должны быть подписаны в 2014 году.