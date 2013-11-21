Украина не рассчитывает на средства МВФ - Бойко

Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко, отвечая на вопрос УНИАН, можно ли рассчитывать на получение кредита МВФ после приостановки подготовки к подписанию соглашения об ассоциации.

«Мы и так не рассчитываем на средства МВФ, поскольку ключевое требование МВФ, которое было высказано в последнем предложении — это повышение тарифов на коммунальные услуги на 40%. Позиция Президента нашей страны, что мы не можем перекладывать условия кабального контракта, который был подписан предыдущим правительством, на плечи наших людей. Поэтому повышения тарифов не будет», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд дол. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд дол. Четвертый транш в размере 3,8 млрд дол. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by почти на 16 млрд дол. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.