Количество банков в Украине необходимо ограничить - банкиры

В Украине слишком много банков, и необходимо ограничить открытие новых банков или повысить требования к капиталу, заявили собственники украинских банков, выступая на инвестиционном форуме в Киеве.

«Для Украины нормальное количество банков – это 50-60. Я бы ограничил открытие новых банков. Численность населения Украины падает, а новые банки открываются», - сказал глава правления и акционер банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. Банкир прогнозирует, что иностранные банки продолжат покидать украинский рынок. «Если кто-то и останется в 2014 году, то случайно, или он тормозную жидкость попивает», - сказал Онистрат. В то же время, он отметил, что российские банки останутся, и сейчас они присматриваются. «Хотя я бы на их месте был бы активнее», - добавил Онистрат.

Присутствующий на форуме глава правления и акционер «Фидобанка» Александр Адарич согласился с коллегой, что количество банков в государстве слишком большое. «Инициатива по решению этой проблемы должна исходить от регулятора, например, повышение требований к капиталу банков», - сказал банкир.

Что касается ухода иностранных инвесторов из банковской системы, то, по мнению Адарича, русские банки не намерены покидать украинский рынок. «Русские банки останутся. Иностранные банки уходят с украинского рынка. Причина, как мы выяснили у наших шведских и австрийских партнеров, - большие портфели проблемной задолженности по кредитам и отсутствие понимания, как с ними работать, как отстаивать свои интересы в суде», - сказал банкир и уточнил, что эти факторы провоцируют уход иностранных инвесторов, помимо макроэкономической нестабильности и требований правительств европейских государств по выходу с иностранных рынков.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2013 года составил 1,270 млрд долл., в том числе в третьем квартале приток инвестиций составил 1,247 млрд долл. по сравнению с началом квартала. В то же время во втором квартале зафиксирован отток инвестиций на 390,7 млн долл., что, по оценкам экспертов, связано с закрытием сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%, в то же время по итогам января-сентября доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. по сравнению с началом года.

По состоянию на 1 ноября 2013 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка. С начала текущего года Нацбанк зарегистрировал шесть новых банков и выдал им лицензии на осуществление банковской деятельности.