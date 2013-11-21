На межбанке гривня ослабла к доллару

В четверг, 21 ноября, к закрытию торгов котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару снизились до 8,2190/8,2220 грн/долл. с 8,2170/8,2195 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,0630/11,0715 грн/евро с 11,0345/11,0415 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 снизились до 0,2493/0,2498 грн/рубль с 0,2489/0,2494 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9500 (+0.1130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3402/1,3404, а к 15:00 выросли 1,3464/66.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2150/8,2165 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1040/11,1100 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2497/0,2502 грн/рубль.