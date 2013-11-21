Совет директоров МВФ рассмотрит ситуацию в экономике Украины в середине декабря. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщил об этом на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне, передает ИТАР-ТАСС.

На заседании должны быть обсуждены итоги работы двух миссий МВФ - во второй половине октября в Киеве работала миссия по обзору экономической ситуации в целом, а 18-19 ноября там находилась миссия, анализировавшая итоги прошлой программы сотрудничества.

По словам Райса, "дальнейшие технические консультации между аппаратом Фонда и (украинскими) властями продолжаются". "Цель их в том, чтобы политические меры были достаточно амбициозными для ответа на вызовы, с которыми сталкивается Украина", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров предъявил ряд жестких условий, которые, по его словам, страна должна выполнить для получения кредита от МВФ. На просьбу ИТАР-ТАСС прокомментировать эти высказывания главы украинского правительства Райс не откликнулся.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Сегодня, 21 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что вчера получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже сегодня вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН, можно ли рассчитывать на получение кредита МВФ после приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, решение о чем принял сегодня Кабмин.

«Мы и так не рассчитываем на средства МВФ, поскольку ключевое требование МВФ, которое было высказано в последнем предложении — это повышение тарифов на коммунальные услуги на 40%. Позиция Президента нашей страны, что мы не можем перекладывать условия кабального контракта, который был подписан предыдущим правительством, на плечи наших людей. Поэтому повышения тарифов не будет», - сказал Бойко.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by почти на 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.