«Фидобанк» больше не будет покупать другие банки и нацелен на развитие розничного бизнеса, сказал журналистам глава правления и акционер «Фидобанка» Александр Адарич на инвестиционном форуме в Киеве.

«Наши аппетиты по покупке банков удовлетворены», - сказал банкир, и добавил, что слияние «Фидобанка» и «Фидокомбанка» (ранее – «Эрсте-Банк») уже завершено. «С 1 ноября мы перешли на единый баланс, провели слияние в течение четырех месяцев», - сказал Адарич. По его словам, объединенный банк по итогам текущего года войдет во вторую группу по активам согласно классификации НБУ (группа крупных банков с активами от 5 до 20 млрд грн - УНИАН).

«Мы нацелены на приобретение крупных портфелей розничных клиентов, привлечение свыше 500 тысяч новых клиентов в онлайн-ритейле», - добавил банкир и отметил, что направление розничного бизнеса является перспективным. «Население ежегодно тратит на покупку товаров и оплату услуг порядка 1 трлн грн, и этот показатель демонстрирует позитивную динамику», - пояснил Адарич.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года собственник банка Erste Group заключил договор о продаже украинского «Эрсте Банка» собственнику «Фидобанка» Александру Адаричу за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

Банкир планировал завершить слияние банков до конца текущего года. «Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» в июне, а Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе текущего года. Акционеры банка утвердили решение о присоединении "Фидокомбанка" к «Фидобанку» на правах филиала 30 октября.

«Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финучреждений, приобретенный "Фидокомбанк" (ранее - «Эрсте Банк», Киев) - с 2006 года и входит в группу крупных.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2013 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 718,406 млрд грн. В 2012 году оборот розничной торговли вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.