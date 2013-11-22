Центробанк России уже пятый раз за ноябрь повысил границы бивалютного коридора

Банк России с 21 ноября вновь сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 32,60-39,60 рубля.

Как поясняли агентству "Прайм" в ЦБ, теперь регулятор в случае сдвига границ валютного коридора будет публиковать эти данные в течение следующего рабочего дня (по состоянию на утро).

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 400 миллионов долларов.

С начала августа Банк России на фоне ослабления рубля уже более десяти раз сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх. В ноябре границы повышаются уже пятый раз. На конец июля границы бивалютного коридора составляли 31,85-38,85 рубля.