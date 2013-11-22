Европейский регулятор, контролирующий 130 банков ЕС, возглавит француженка Даниэль Нуи

Француженка Даниэль Нуи станет главой европейского банковского регулятора.

Решение о назначении принято Советом Европейского банка (ЕЦБ). До настоящего времени 63-летняя Даниэль Нуи занимала должность генерального секретаря французского финансового регулятора ACP. Ее кандидатура должна быть утверждена европейским парламентом, передает Deutsche Welle.

Формируемый при ЕЦБ европейский банковский регулятор - новый орган по надзору за ведущими европейскими банками, начнет работу в конце будущего года. Он призван стать основой формирования будущего европейского банковского союза. Новый орган банковского надзора будет контролировать деятельность 130 крупнейших банков еврозоны. Одной из первых задач Даниэль Нуи, которая должна занять новый пост до конца текущего года, станет формирование управленческих структур и подбор менеджеров.