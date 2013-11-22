Рост ВВП Германии в ІІІ квартале замедлился до 0,3%

Рост ВВП Германии за 3-й квартал 2013 года, по окончательной оценке, подтвержден на уровне 0,3% относительно предыдущего квартала, что совпало с предварительной оценкой. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро Германии, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно опубликованной 14 ноября предварительной оценке, рост ВВП Германии замедлился в 3-м квартале до 0,3% с 0,7% во 2-м квартале.

Вместе с тем, в годовом исчислении рост ВВП Германии в 3-м квартале ускорился до 1,1% с 0,9% во 2-м квартале, что также совпало с предварительной оценкой и стало самым существенным темпом повышения после 1-го квартала 2012 года.

Рост ВВП Германии, первой экономики еврозоны, наряду с позитивной динамикой некоторых других экономических индикаторов страны выступает локомотивом роста экономических показателей еврозоны в целом. Германия, подчеркивают аналитики, обеспечивает наметившийся выход экономики еврозоны из рецессии, поэтому динамика германских экономических показателей остается в центре внимания участников мирового рынка. Тем не менее, устойчивого роста экономика Германии пока не показывает.

По итогам 2013 года рост ВВП, по прогнозу правительства Германии, замедлится до 0,5% против 0,7% в 2012 году.