ВТО может заключить новое соглашение о международной торговле

Всемирная торговая организация (ВТО) близка к подписанию нового мирового соглашения о международной торговле, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Соглашение будет предусматривать обязательное сокращение бюрократических преград и облегчит процедуру международного товарообмена. Это может увеличить мировой торговый оборот на 1 трлн долл. при годовом обороте в 18 трлн долл.

Финальный вариант соглашения будет обнародован в конце недели. На данный момент представители сторон в Женеве уточняют последние детали. Соглашение стало возможно благодаря приходу развитых стран к компромиссу в вопросах, связанных с сельским хозяйством. Как отмечает газета, это первое подобное соглашение за последние десять лет.