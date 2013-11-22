МВФ хочет сократить размер кредита для Украины до суммы обязательств перед фондом

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде заявил о своем несогласии с требованиями МВФ по возобновлению кредитования Украины.

«Я хочу спросить вас, так называемых лидеров оппозиции: отвечайте народу Украины откровенно - вы согласны с этими требованиями МВФ? Я - не согласен, я говорю откровенно народу Украины. Я как премьер-министр - не согласен», - сказал Азаров.

Премьер-министр сообщил, что МВФ предлагает сократить размер кредита, который может предоставить Украине, до суммы, необходимой для погашения обязательств перед самим фондом.

“МВФ выдвинул условия предоставления кредита, вдумайтесь, в размере, необходимом для погашения самому МВФ”, - заявил Азаров.

Он отметил, что среди требований МВФ: почти вдвое увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для граждан, заморозить зарплаты, пенсии, социальную помощь на существующем уровне, существенно сократить расходы бюджета, ликвидировать льготный режим налогообложения для сельхозпроизводителей, а также ряд требований монетарной политики.

Азаров подчеркнул, что требования МВФ стали "последней каплей" для принятия правительством решения о приостановке переговоров по подготовке к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, совет директоров МВФ рассмотрит ситуацию в экономике Украины в середине декабря. На заседании должны быть обсуждены итоги работы двух миссий МВФ - во второй половине октября в Киеве работала миссия по обзору экономической ситуации в целом, а 18-19 ноября там находилась миссия, анализировавшая итоги прошлой программы сотрудничества.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что вчера получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышения тарифов на газ.