Азаров о приостановке ассоциации с ЕС: требования МВФ стали "последней каплей"

Решение о приостановке переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом - единственно возможное в нынешней сложной экономической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, выступая в Верховной Раде.

"Решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС трудное, но единственно возможное в этой граничной ситуации", - сказал премьер.

Азаров подчеркнул, что требования МВФ об увеличении тарифов на услуги ЖКХ, а также требование заморозить зарплаты, пенсии, соцпомощь на существующем уровне, сократить расходы бюджета, ликвидировать льготный режим налогообложения для сельхозпроизводителей, стали "последней каплей" для принятия правительством решения о приостановке переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Также Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.

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