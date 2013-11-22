Кабмин ведет переговоры с Россией о кредитах и цене на газ

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подтвердил, что правительство Украины ведет переговоры с Россией по поводу возможных кредитов и о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов по поводу переговоров с РФ по этим вопросам.

Он подчеркнул, что по его информации, «специалисты из Кабинета министров Украины работают в этом направлении».

При этом добавил, что более конкретной информации у него нет.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Кабинет министров Украины также поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.