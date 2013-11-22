Объем освоенных капинвестиций в Украине за январь-сентябрь снизился на 12,3%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам января-сентября 2013 года снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 166,977 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 43%, до 3,505 млрд грн, в Луганской области – на 31,9%, до 7,169 млрд грн, в Винницкой области – на 22%, до 4,066 млрд грн, в Севастополе - на 19,5%, до 1,446 млрд грн и в Черниговской области - на 11,8%, до 1,751 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 159,978 млрд грн, из них на капремонт - 10,460 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций - 106,753 млрд грн, или 63,9% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы - 26,140 млрд грн, или 15,7%.

Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам первого полугодия 2013 года снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 103,330 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.