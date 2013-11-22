Хронология отношений Украины с МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу на заседании парламента заявил о своем несогласии с требованиями ключевого кредитора страны — Международного валютного фонда, требующего от Киева за полтора года до президентских выборов повысить тарифы на газ и коммунальные тарифы и заморозить на нынешнем уровне социальные выплаты.

Глава украинского правительства назвал позицию МВФ, предлагающего Украине фактически рефинансировать имеющуюся задолженность перед Фондом, «последней каплей», которая подтолкнула Кабинет министров к приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Резкий ответ Азарова подвел итог почти трехлетних вялотекущих переговоров украинских властей со своим основным кредитором. И хотя представители Фонда обещают рассмотреть «украинский вопрос» в середине декабря, озвученная премьером позиция не позволяет Киеву рассчитывать на возобновление сотрудничества с МВФ.

По данным самого Фонда, Украина погасившая в 2013 году пиковую сумму в размере 5,6 млрд долларов США, в 2014 году должна вернуть МВФ по ранее взятым кредитам 3,663 млрд долл., а в 2015 году еще 1,485 млрд долл.

Общие выплаты по внешним долгам правительства и Нацбанка в 2014 году, по оценкам экспертов, превышают 8 млрд долл. При этом золотовалютные резервы Нацбанка Украины на начало ноября сократились до 20,6 млрд долл. с 24,6 млрд долл. в начале года.

Всего же за весь период сотрудничества с 1994 года Международный валютный фонд поддержал реформы в Украине кредитами на сумму около 18,3 млрд долл.

Ниже следуют данные о программах Украины с МВФ:

2010 год

- 29 июля МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями Украины одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,15 млрд долл.), которая была рассчитана на 2,5 года. Одновременно, был выделен первый транш на 1,89 млрд долл.

По условиям программы, Украина должна была поэтапно сократить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП в 2011 году и до 2,5% - в 2012 году c 5,0% в 2009 году и взяла на себя обязательства сократить к 2015 году госдолг ниже 35% ВВП.

В случае выполнения условий программы украинские власти могли рассчитывать на ежеквартальное получение порядка 1,5 млрд долл.

- Второй транш этого кредита на 1,5 млрд долл. совет директоров МВФ выделил Киеву в декабре, и после этого из-за отсутствия прогресса в выполнении условий программы кредитование было приостановлено.

2008 год

- В ноябре МВФ одобрил двухлетнюю программу stand-by на общую сумму 16,4 млрд долл. для поддержки экономики, переживавшей глубокий кризис.

Правительство пообещало оздоровить финансовое положение госкомпании «Нафтогаз», повысить цены на газ и электроэнергию, не допустить увеличения дефицита госбюджета свыше 1,0% к ВВП, закрыть слабые банки, национализировать крупные системные банки, продолжить структурные реформы.

Многие обязательства не были выполнены из-за противостояния ветвей прежней власти и президентской избирательной кампании. Верховная Рада не смогла принять госбюджет на 2010 год. Осенью 2009 года МВФ заморозил программу до стабилизации политической ситуации в стране. Украина успела получить в рамках этой программы около 10,5 млрд долл.

2004 год

- В марте МВФ одобрил годовую программу упреждающего (precautionary) stand-by на сумму 605 млн долл., которые могли быть выделены при обращении властей в случае резкого роста дефицита платежного баланса. Тогда Киев обошелся без этих денег.

1998 год

- В сентябре МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования (Extented Fund Facility) на 2,2 млрд долл., которая позже была продлена на один год до сентября 2002 года и увеличена до 2,6 млрд долл.

Ее цель - добиться к 2001 году роста ВВП после 10 лет падения, удержать инфляцию ниже 10% в год, провести реформу пенсионной системы, энергетики, сельского хозяйства, дерегуляцию для частного бизнеса.

Программа несколько раз прерывалась из-за невыполнения Украиной взятых обязательств, в частности, из-за увеличения задолженности по возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость. Фактически Киев получил чуть более половины предусмотренной суммы.

1997 год

- МВФ в августе утвердил третью годовую программу stand-by на сумму 542 млн долл. для поддержки развития экономики и реализации структурных реформ в 1997-1998 годах. МВФ сразу же выделил первый транш в размере 49 млн долл.

Украина обязалась снизить инфляцию до 15% в 1997 году и 12% в 1998 году с 40% в 1996 году. Дефицит госбюджета должен был снизиться в 1997 году до 4,3% ВВП, в 1998 году - до 2,0% с 6,0% в 1996 году.

Программа не была завершена из-за невыполнения правительством ее условий.

1996 год

- В мае совет директоров МВФ одобрил выделение 867 млн долл. в рамках второй однолетней программы stand-by при условии, что Украина добьется снижения инфляции до 1-2% в месяц, сократит дефицит госбюджета до 3,5% ВВП с 5,0% в 1995 году.

1995 год

- В апреле совет директоров одобрил годовую программу stand-by на сумму 1,57 млрд долл. Цель программы - снижение инфляции примерно до 1,0% в месяц, либерализация экономики, сдерживание падения ВВП, удержание дефицита госбюджета на уровне не выше 3,3% ВВП.

1994 год

- В октябре МВФ одобрил для Украины первый кредит Systemic Transformation Facility (STF) на сумму около 392 млн долл. на системные преобразования в экономике.