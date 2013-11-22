Греция представила проект бюджета на 2014 год

Греция представила официальный проект бюджета на 2014 год, пишет Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

Согласно проекту, экономика страны перейдет к росту после шестилетней рецессии. Правительство Греции рассчитывает, что финансовые потребности страны в 2014 году будут закрыты без введения новых мер бюджетной экономии. По оценкам греческого правительства, €500 млн практически полностью покроют его потребности в финансировании в следующем году.

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Представители Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда выразили недоверие предложенной схеме развития. Как предполагают представители Организации экономического сотрудничества и развития, греческий ВВП вновь снизится в следующем году. Представители финансовых организаций покинули Грецию, не договорившись о размере прогнозируемого на 2014 год бюджетного дефицита и возможных потребностях страны в дополнительном уменьшении госрасходов.