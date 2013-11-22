На межбанке гривня понизилась к доллару незначительно

В пятницу, 22 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2180/8,2200 грн/долл. с 8,2165/8,2210 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,1185/11,1255 грн/евро с 11,1025/11,1125 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни снизились до 0,2502/0,2507 грн/рубль с 0,2498/0,2503 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7660 (-0,1740).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3465/1,3535.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2190/8,2220 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0630/11,0715 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2493/0,2498 грн/рубль.