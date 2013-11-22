На выплаты по внешним обязательствам Украине потребуется 17,4 млрд долл. - эксперты

В 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам, поделились своими оценками ведущие отечественные экономические и политические эксперты в пятницу на пресс-конференции, посвященной долговой политике в следующем году.

«Когда мы говорим о деньгах, мы должны говорить, сколько нам нужно. По отдельным оценкам, мы можем говорить о том, что в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл., в том числе 9 млрд долл. на выплаты Российской Федерации, 3,6 млрд долл. - МВФ и 2,1 млрд долл. - на евробонды», - сказал глава правления Института экономических исследований и политических консультация Игорь Бураковский. По его словам, предполагаемая долговая политика в следующем году – это «перехватить до завтра» или стабилизировать ситуацию. Эксперт отметил, что необходимые средства можно получить у нескольких крупных игроков, но в каждом случае есть определенные условия. «МВФ - это политика в обмен на деньги. Мы можем возобновить сотрудничество с МВФ не ранее, чем за 6 первых месяцев 2014 года, это экономическая цена отказа от Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - сказал Бураковский.

Еще одним из вариантов, по мнению эксперта, является получение денег у России, но позиция РФ будет прагматичная. «Частично деньги, частично политические условия, вхождение в бизнес Украины, персоналии в украинской «верхушке», - сказал Бураковский. При привлечении заимствований у Китая, по мнению эксперта, мы будем получать китайские товары и китайскую рабочую силу, а также возможно установление контроля над ресурсами. «Украинская земля станет одним из активов, которые могут быть предметами сделок», - полагает Бураковский. Также эксперт оценил ситуацию на внешних рынках как неблагоприятную для Украины. «Если просто выйти на рынок - последние события это подтверждают - то покупать обязательства на вторичном рынке выгоднее, чем на первичном», - пояснил эксперт. По его словам, может возникнуть ситуация «сахарного кризиса», когда люди не могли покупать сахар, поскольку получали зарплату сахаром.

«Деньги – пахнут», - сказал, в свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его мнению, Украине лучше получить средства у МВФ. «Для инвесторов запах денег МВФ гораздо лучше, чем запах других денег. Это сигнал, который свидетельствует о том, что в экономике Украины есть улучшения», - пояснил Устенко. По его словам, если Украина не подпишет соглашение, это не означает нарушение хода переговоров с МВФ и изменение его условий.

По словам эксперта, источник финансирования, который может бать альтернативой МВФ, только один. «Всякие рассказы о том, что можно получить деньги у Китая, Японии, Бразилии – это не реально. Альтернатива – это Российская Федерация, но захочет ли Украина получить средства от РФ? Договор может оказаться не чисто кредитным, будет политический подтекст, на который не факт, что пойдет украинская сторона», - сказал Устенко.

В то же время, по мнению эксперта, есть возможность неиспользования денег МВФ. «Это значит, что мы идем на сокращение дефицита госбюджета до 1-1,5%, чтобы доказать международным кредиторам, что ситуация в стране улучшается, и выйти на рынок внешних заимствований», - пояснил он.

«Я бы оценивал кредиторов по принципу, насколько он влияет на изменение экономики. Если взять МВФ – то очевидно, что, как у ЕБРР и других европейских кредиторов, его условия связаны с модернизацией экономики», - сказал президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

По его мнению, даже если в каком-то году, «но не в 2014 точно, возникнет бурный рост, то экономика даст всплеск, но после падения разового всплеска недостаточно, чтобы обеспечить устойчивый рост».

Как сообщал УНИАН, Минфин планирует сократить объемы внешних займов, заложенных в проект государственного бюджета, на 6 млрд грн – предположительно до 129 мдрд грн с нынешних 135,5 млрд грн. По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галины Пахачук, бюджет на следующий год более консервативен, чем бюджет 2013 года, и финансирование преимущественно будет осуществляться за счет займов и приватизации. По информации Fitch, согласно проекту бюджета на 2014 год, суверенный долг, номинированный в иностранной валюте, в 2014 году составляет 7,1 млрд долл.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Согласно заявлению главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не гарантирует возобновления финансирования со стороны МВФ. В то же время, совет директоров МВФ рассмотрит ситуацию в экономике Украины на заседании в середине декабря, в том числе должны быть обсуждены итоги работы двух миссий МВФ - во второй половине октября в Киеве работала миссия по обзору экономической ситуации в целом, а 18-19 ноября там находилась миссия, анализировавшая итоги прошлой программы сотрудничества.