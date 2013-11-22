Fitch: приостановка подготовки к Соглашению с ЕС угрожает кредитоспособности Украины

Решение украинского правительства приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом ставит под угрозу кредитоспособность страны, однако снижает риск возможных ответных мер со стороны Российской Федерации, считают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Объявление о том, что Украина приостановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, грозит оставить в подвешенном состоянии процесс, который, если бы он был завершен, укрепил бы кредитный профиль Украины. Но отступление может также уменьшить более непосредственный риск ответных экономических мер со стороны России, которые уже сказались на экспорте Украины в 2013 году», - сказано в сообщении.

При этом эксперты Fitch отмечают, что ассоциированное членство с ЕС принесло бы Украине большие выгоды, чем членство в Таможенном союзе, так как первое предполагает проведение реформ в сфере стандартизации, государственных закупок, а также увеличение экспорта в ЕС.

В то же время, заморозка евроинтеграционных процессов в Украине, по мнению Fitch, может снизить давление России на украинских экспортеров, особенно учитывая тот факт, что за 9 месяцев 2013 года доля РФ в украинском экспорте заметно сократилась.

Вместе с тем агентство сообщает, что заявление правительства Украины о приостановке подготовки к подписанию соглашения с ЕС не повлияет на суверенный рейтинг Украины. При этом Fitch не ожидает, что возможная помощь России Украине, такая как снижение цены на газ или предоставление доступа к финансовому ресурсу, поможет Украине решить экономические проблемы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

8 ноября Fitch Ratings понизил суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. Кроме того, был снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».