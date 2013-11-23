Россияне хранят в валюте более 20 млрд долл.

Население России хранит в валюте более 20 млрд долларов. От половины до двух третей наличных долларов обращается за пределами США.

Об этом «Известиям» рассказал директор отдела банкнот, главный кассир совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Ламберт. Он также сообщил, что после введения в обращение в октябре этого года новой стодолларовой купюры никаких планов по ограничению «старых» банкнот вне страны нет. Как и инициатив по ограничению наличных долларов, обращающихся за рубежом. На руках у россиян по-прежнему находится около $21 млрд.

Некоторые российские эксперты высказывали предположение, что после выпуска стодолларовой купюры с новым дизайном США могут отказаться принимать старые банкноты, обращающиеся за рубежом. Таким образом Америка могла бы снизить свою долговую нагрузку. Нужно отметить, что до сих пор у Соединенных Штатов нет срока давности на обмен старых банкнот на новые.

Объем наличной валюты на руках у населения России, по данным ЦБ, составляет на текущий момент около $21 млрд.

Столь существенный объем валюты на руках у населения сопряжен с определенными рисками — как реальными, так и мнимыми. Во-первых, сбережения в наличной форме постоянно обесцениваются из-за инфляции. Причем не только долларовой. Поскольку люди всё равно, чтобы потратить внутри страны, переводят валютные сбережения в рубли, удар по запасам наносят и наши цены. Так, по данным Росстата, по итогам октября инфляция в годовом выражении составила 6,3%.

Во-вторых, среднестатистическому человеку довольно сложно спрогнозировать поведение курсов. Так, с начала года доллар несколько раз опускался ниже 29 рублей, а в некоторые моменты, наоборот, поднимался выше 34 рублей. Такие колебания делают долгосрочные инвестиции в валюту весьма рискованными.

Возможно, именно поэтому люди в течение многих лет сокращали свои валютные запасы. Как показывают расчеты главного экономиста АФК «Система» Евгения Надоршина (проводились на основе данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции, которые опубликованы на сайте Банка России), этот объем не снижается с 2007 года. Зато был момент, когда он существенно вырос. Это было в разгар кризиса.