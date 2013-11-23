В Японии евро вырос до максимума за несколько лет

Евро поднялся сегодня до самого высокого уровня с октября 2009 года относительно японской иены - 137,37 иен за 1 евро. Курс доллара также несколько вырос и остановился на уровне 101,33-101,36 иен за 1 доллар, сообщает ИТАР-ТАСС.

Рост единой европейской валюты связан с публикацией доклада о положительных тенденциях восстановления экономики ЕС. Кроме того, на укрепление евро повлияла информация о том, что Европейский центральный банк может уклониться от крупных мер по насыщению экономики региона дополнительными массивами наличных денег. Такой шаг по стимулированию конъюнктуры ряд экспертов считают ненужным, поскольку валовой внутренний продукт ЕС и без этого слегка растет уже два квартала подряд.

В результате евро укрепляет свои позиции, а инвесторы продают иены, которые ранее считались более безопасной валютой.

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