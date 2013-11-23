Бизнесу необходимо усовершенствование администрирования ставок налогов - эксперт

Бизнесу требуется не снижение ставок налогов, а усовершенствование их администрирования. Как сообщает «Зеркало недели», такое мнение высказал во время круглого стола председатель налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации, руководитель налогово-юридической практики Ernst&Young Владимир Котенко.

«Размер ставок налогов не является основным фактором, влияющим на решение инвесторов относительно вкладывания средств в экономику. Для них главное - предсказуемость и стабильность, насколько это возможно в современном нестабильном мире», - считает Котенко. Он также добавил, что многие страны многократно пересматривали нормативные акты по вопросам налогов, и иногда неожиданно.

По словам Котенко, для инвесторов крайне важным является ровный подход государства ко всем участникам рынка. Причем внимание государства к внутренним инвесторам является не менее важным, чем к иностранным.

"Без борьбы за внутреннего инвестора нам не удастся и внешнего инвестора убедить приходить, инвестировать и работать в этой стране", - отметил эксперт.

По словам же председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонида Козаченко, в Украине целесообразно развивать систему контроля за распределением лицензий, квот и т.д. саморегулирующимися организациями, а не чиновниками. "У нас право делить средства и лицензии имеет только Ассоциация автоперевозчиков. Она делит квоту на перевозку в Евросоюз. За последние шесть лет ни одной жалобы на распределение этой квоты не было. Государство делегировало им это право. Отчего это нельзя распространить на других?", - отметил Козаченко.

При этом он напомнил, что теперь правительство допускает возможность замораживания снижения ставок НДС и налога на прибыль в 2014 году, что предусмотрено в Налоговом кодексе. Причина этого - риск недополучения госбюджетом 25 млрд грн на фоне сокращения экономики.