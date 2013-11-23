Кризисные страны еврозоны, в частности Испания и Ирландия, постепенно преодолевают свои финансовые трудности, что придает стабильности единой европейской валюте. Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, выступая на экономическом форуме, передает ИТАР-ТАСС.

"Евро стабилен, на финансовых рынках больше не царит беспокойство. Кризис уже не грозит перекинуться на другие страны валютного союза, - отметил германский министр. - Еврозона преодолела самую затяжную рецессию в своей истории".

Касаясь экономики Греции, член федерального правительства отметил, что успехи Афин по борьбе с кризисом превысили ожидания наблюдателей, "и это заслуживает уважения".

Оценила усилия кризисного государства по выполнению бюджетной программы и канцлер Германии Ангела Меркель, которая в пятницу встретилась в Берлине с греческим премьером Антонисом Самарасом. "Греция добилась большого, значительного прогресса, - заявила глава правительства ФРГ после встречи. - Премьер-министр заверил нас, что его страна продолжит выполнять свои обязательства".

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