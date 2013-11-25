Азаров назвал 1 млрд евро от ЕС «помощью нищему на паперти»

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал компенсацию в размере 1 млрд евро, которую Европейский Союз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС «помощью нищему на паперти».

Об этом глава правительства заявил в интервью российскому Первому телеканалу.

«Что такое миллиард евро? Это ничего. Это помощь нищему на паперти», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, по расчетам украинских экспертов, украинским предприятиям для модернизации под нормы производства ЕС нужно от 150 до 165 млрд евро.

По мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, такая сумма является спекулятивной.

В свою очередь, Азаров заявил, что комиссару Фюле необходимо ознакомиться с расчетами украинских экспертов.

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Также премьер-министр уже опроверг информацию о том, что Россия пообещала Украине компенсацию в размере 20 млрд долл за отказ от евроинтеграции.

21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.