Азаров ожидал другой реакции России на планы Украины подписать соглашение с ЕС

Правительство не могло предвидеть существенных изменений, которые произошли в мировой экономике в течение последних двух лет подготовки соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также реакцию основного торгового партнера - России - на планы Украины подписать соглашение с ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому Первому каналу 24 ноября.

Он отметил, что изменения в мировой экономике спрогнозировать очень сложно, и привел пример, что кризис 2008-2009 годов не смог заранее в реальной мере спрогнозировать ни один Нобелевский лауреат.

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«Когда мы начинали эти переговоры в 2010 году, и когда мы их завершили в 2012 году, были совершенно разные обстоятельства. Мы рассчитывали на одно состояние финансового рынка, а получили другое. Мы рассчитывали на одну реакцию Российской Федерации, например, а получили совсем другую реакцию», - отметил Азаров.

В этом контексте Азаров вспомнил одну из любимых поговорок своей бабушки: «Знать бы, где упадешь, можно было бы соломку подстелить».

При этом Азаров подчеркнул, что мудрость политика заключается в том, чтобы признать свои ошибки и принять при этом нужное, своевременное решение для страны.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

По словам Азарова, данное решение носит тактический характер, учитывая экономическую ситуацию; несмотря на это, стратегический курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным.