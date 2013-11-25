Греции не понадобятся новые кредиты для покрытия дефицита

Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что стране не понадобятся новые кредиты для покрытия дефицита в 2014 году, пишут Вести.ru.

Свое заявление Самарас сделал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Премьер-министр также отметил, что Греция добилась первичного профицита, причем сделала это раньше, чем ожидалось.

Германия со своей стороны отметила успехи греков, но традиционно напомнила, что страна должна выполнить все обязательства перед кредиторами, пишет "Прайм".

"Господин Самарас проинформировал меня о ситуации в Греции. Греция добилась большого, значительного прогресса, и он отражается в первичном профиците. Однако реформы более обширные, и Германия поддерживает их и в рамках ЕС, и на двусторонней основе, например в сфере самоуправления", — заявила Меркель.

Дополнительно Антонис Самарас отметил, что в ходе реформ впервые за многие годы удалось добиться уравновешенного торгового баланса. "Мы видим свет в конце туннеля", — сказал Самарас.