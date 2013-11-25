Азаров: кредит МВФ в 4 млрд долл. - подачка, что неприемлемо для Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает 4 млрд долл., которые Международный валютный фонд предлагает Украине в качестве кредита вместо ожидаемых 15 млрд долл., подачкой.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«Что нам обещает МВФ? Мы получим кредит, равный сумме нашей задолженности перед МВФ. Мы примерно 4 миллиарда долларов им должны. Вот мы ровно 4 миллиарда и получим, чтоб рассчитаться. Да не нужны нам такие подачки в обмен на то, что мы практически угробим свою экономику и значительно уменьшим доходы населения за счет повышения квартплаты и так далее», - подчеркнул Азаров.

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Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властями по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии, Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

По информации Министерства финансов Украины, на текущий момент Украина ведет плотные переговоры со специалистами МВФ относительно макропоказателей, закладываемых в проект бюджета на 2014 год.