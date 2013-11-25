Совет Нацбанка допускает ускоренную денежную эмиссию

Сентябрьские рекомендации совета Национального банка Украины допускают превышение роста монетарной базы над запланированным уровнем, сообщается в монетарном обзоре за январь-сентябрь, размещенном на сайте регулятора.

«Рекомендации совета Национального банка Украины (принятые решением совета от 5 сентября №11) предполагают отклонения в большую сторону показателя прироста монетарной базы по сравнению с прогнозными ориентирами, учитывая целесообразность создания надлежащих монетарных стимулов для восстановления экономического роста при сохранении низких темпов инфляции», - отмечается в обзоре НБУ.

Регулятор напомнил, что монетарные факторы влияния на стабильность денежной единицы контролируются через регулирование объема монетарной базы (выпуска денег в обращение - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за октябрь вырос на 1,3% (с начала года - на 12,9%) - до 288,1 млрд грн, в то время как денежная масса почти не изменилась, увеличившись с начала года на 12,8% - до 872,0 млрд грн. Объем наличности вне банков за этот период вырос на 1,2% (с начала года - на 11,7%) - до 227,1 млрд грн.

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Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.