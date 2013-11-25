Платежи по акцизному налогу в Киеве с начала года составили 404,5 млн грн

Объем платежей по акцизному налогу в Киеве с начала года составил 404,5 млн грн, из которых порядка 236 млн грн – это налог с подакцизных товаров, произведенных в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

«Только в ноябре текущего года объем платежей в бюджет составил более 20 млн грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУ Миндоходов указали, что объем акцизных платежей по импортным товарам составил 46 млн грн., а сбор на развитие виноградарства – порядка 108 млн грн.

При этом в пресс-службе не привели сравнительных данных за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в целом на учете в ГУ Миндоходов в Киеве состоит 58 субъектов хозяйствования, получающих марки акцизного налога для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. С начала сентября они выкупили порядка 128 млн акцизных марок нового образца, введенных в оборот с 1 сентября текущего года.