Амнистия капитала: чем закончится новая попытка

Обещание власти – провести в Украине налоговую амнистию – до сих пор не воплотилось в жизнь. Но, намеки на то, что это в скором будущем осуществится, есть - в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о легализации доходов.

Автором документа (№ 3590) является регионал Григорий Смитюх. Это не первая его попытка амнистировать капиталы. С 2007 года им были поданы в парламент три законопроекта, которые даже не выносились на первое чтение. Правда, в 2009 году проект закона с аналогичным нынешнему названием нардепы все же рассмотрели, но опять-таки забраковали.

Основное нововведение нынешнего законопроекта - помимо физических лиц, к субъектам легализации отнесены юридические лица, учрежденные гражданами Украины или с их участием.

Механизм легализации капитала основан на подачи декларации о доходах в Министерство юстиции, а не в налоговые органы, как предлагалось ранее. Затем Минюст выдает соответствующее свидетельство. Причем не бесплатно. Юридические и физические лица должны будут перечислить в госбюджет 1% от суммы всех задекларированных доходов. По мнению автора законопроекта, это позволит ежегодно дополнительно привлекать в казну порядка 3-3,5 млрд гривен.

Эксперты считают, что надежды разработчика законопроекта на пополнение госбюджета могут не сбыться.

«Ставка налогообложения для юридических лиц на сегодняшний день составляет 19%. Законопроект позволяет недобросовестным налогоплательщикам не только избежать наказания, но еще и уплатить только 1% от скрытого дохода. При этом недобросовестный плательщик не затратил ни времени, ни средств на ведение налогового учета за все годы нарушения законодательства. По сути, на время действия налоговой амнистии предприятиям будет выгоднее декларировать все полученные доходы как нелегальные, тем более, что ответственность за правильность таких расчетов не предусмотрена», - поясняет Ольга Гейчук, старший бухгалтер-эксперт компании «Оттен Консалтинг». Она уверена, что добросовестные плательщики не станут пользоваться легализацией доходов, а недобросовестные будут это делать только тогда, когда появится высокий риск выявления теневых капиталов.

Сомнительными кажутся в документе и отдельные статьи относительно гарантий конфиденциальности информации, которая предоставляется в процессе легализации доходов: информация о субъекте легализации (в том числе паспортные данные и идентификационный номер для физических лиц), перечень объектов легализации, их стоимость и местонахождение.

Партнер и адвокат Правовой группы «Доминион» Михаил Гончарук считает, что к оценке объектов легализации есть масса вопросов: кто будет оценивать активы, по каким параметрам, каковы последствия за неточность оценки и т.д.

Юрист считает, что механизмы законопроекта в целом выписаны не четко и противоречиво. Особенно в плане гарантий государства.

«Фактически, государство предлагает задекларировать те активы, которые находятся за рубежом. Это могут быть банковские счета физических лиц или офшорных компаний, которые де-факто принадлежат украинским гражданам. Но гарантии, которые предоставляет государство, согласно законопроекту, достаточно общие. А между тем, в законе каждое слово на вес золота. Так, государство гарантирует не привлекать к юридической ответственности в отношении доходов, полученных до подачи декларации и которые легализуются. Но без внесения соответствующих изменений в Уголовный и Налоговый кодексы Украины – это лишь декларации», - подчеркивает Гончарук.

Он также обращает внимание на то, что в законопроекте непонятно с какого момента начинают действовать госгарантии: субъект подает декларацию для легализации доходов, но свидетельство получает лишь через 10 дней. То есть, в течение этого срока государственные органы могут начать определенные процедуры против него. «Очевидно, что гарантии должны «включаться» с момента подачи декларации и действовать во время ожидания выдачи свидетельства Минюстом», - считает Гончарук.

Кроме этого, в документе выписано, что субъекты легализации освобождаются от обязательства предоставлять информацию об источниках получения легализированных доходов. По мнению руководителя корпоративной практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Юлии Кильчинской, в случае принятия законопроекта, соответствующие органы не преминут воспользоваться возможностью получить информацию именно об источниках получения доходов. В связи с этим, возможно, законопроект будет дополнен в дальнейшем соответствующими изменениями.

Еще одна норма законопроекта вызывает много вопросов – Минюст в праве аннулировать свидетельство о легализации доходов в случае вступления в законную силу приговора о привлечении субъекта легализации к уголовной ответственности за преступление, а также если судом установлено, что лицом была подана недостоверная информация о перечне объектов легализации и их местонахождении.

Гейчук считает, что эта норма законопроекта означает отсутствие гарантии непреследования. «Для амнистии капитала необходимо, чтобы бизнес и рядовые граждане были уверены, что после легализации государство выполнит свои обещания. То есть, должно быть огромное доверие к государственным органам, которое на данный момент отсутствует. В Украине выборочное законодательство, частая смена политического курса, что ставит под удар даже легализированное имущество», - сказала юрист.

Гончарук также отмечает, что статья законопроекта, согласно которой аннулируется свидетельство о легализации если "судом установлено, что заинтересованным лицом поданы ложные сведения о перечне объектов легализации и их местонахождение" - субъектом легализации должен сам решать, что он хочет легализовать, а за что готов в будущем нести ответственность. «Кроме того, такая формулировка может вызвать банальную казуистику, которую так любят наши чиновники: от названия/написания объекта легализации до точного адреса его местонахождения», - пояснил юрист.

Почетный президент ЮК Jurimex Даниил Гетманцев подчеркивает, что, судя по перечисленным «особенностям» законопроекта, складывается впечатление, что его автор писал документ специально под себя, не ограничиваясь никакими существующими правовыми нормами, мастеря конструкцию (местами гротескную) так, как бы он хотел.

«Отвратительного качества законопроект. Единственным его позитивом является то, что он снова вернул общество к обсуждению темы необходимости налоговой амнистии капиталов в Украине», - сказал Гетманцев.

По мнению Гончарука, появление законопроекта является очередной попыткой государства легализовать те ресурсы , которые находятся в тени, но о которых все знают. «Очевидно и то, что эта попытка продиктована сложной экономической ситуацией в государстве. Однако, стоит ли ожидать того, что произойдет массовая легализация активов», - сказал Гончарук.

Амнистия капиталов: у нас и у них

Новейшая история мира помнит немало попыток вернуть «блудный» капитал в страну, для чего и применяют такую меру как амнистия капитала, особенно в кризисные для экономики годы, когда предприниматели выживают, выводя капитал в «тень». Все сводится к тому, чтобы создать условия для добровольного выхода «на свет», выманивают бизнес более выгодными условиями деятельности.

Так, в конце 2009 года налоговая амнистия в Италии позволила вернуть в страну более 80 млрд евро. Правительство страны посчитало легализацию капитала удачной, и решило продлить ее до апреля 2010 года. В бюджет дополнительно поступило около 4 млрд евро. Значительную выгоду получили и малые банки, и управляющие компании.

Россия сейчас обсуждает вопрос проведения амнистии капитала. У соседки уже был опыт в 2007 году. Тогда в стране ввели закон, позволяющий заплатить всего лишь 13% налогов от суммы доходов, полученных до 2006 г. включительно и не задекларированных ранее. Но это нововведение коснулось только финансовых средств, находящихся внутри страны, поэтому желаемого эффекта не было – бюджет пополнился лишь 3 млрд рублей (30 млн долл.). Затем был введен запрет чиновникам иметь счета за рубежом, а также акции и облигации зарубежных эмитентов, любые ценные бумаги, включая дорожные чеки. Также запрещено использовать доверительное управление иностранными финансовыми инструментами и хранить в зарубежных банках не только деньги, но и разного вида ценности. Нарушение закона грозит госслужащим потерей работы, депутатам – лишением мандата, хотя в странах Запада такая практика не распространена. Например, в Германии чиновники имеют право открывать зарубежные счета и приобретать за границей собственность, как и рядовые граждане. Наказанию подлежит не факт владения иностранным счетом или собственностью за рубежом, а уклонение от налогов.

В Польше амнистия капитала в начале кризиса основывалась на экономических стимулах - внедрение второго уровня пенсионной системы и страхование медицинских услуг.

Подобные меры легализации доходов принимались в разные периоды в США, Англии и т.д.

Ждут аналогичных действий и украинцы. Но, чтобы их результат был эффективным, необходимы определенные условия. Главное – доверие со стороны тех, кто подпадет под такую амнистию. Кроме того, легализацию должны пройти все – не только предприниматели, но и государственные мужи.

Гейчук напоминает, что еще Президент Леонид Кучма в 2000 году выступал с инициативой о легализации с выплатой минимальной ставки подоходного налога, которая составляла 10%. Инициатива провалилась по причине отсутствия действенной защиты имущественных прав. Вполне возможно, что подобная судьба ожидает и законопроект Смитюха. «Сейчас доверия к государству еще меньше, чем в 2000 году. Считаю, что легализация полезна лишь как первый этап введения всеобщего декларирования расходов, а не только доходов. Более действенным было был бы шаг со стороны государства относительно контроля именно расходов. Однако, именно это и не выгодно крупному бизнесу. Смысл в налоговой амнистии будет тогда, когда в государстве ликвидируют причины перехода бизнеса в "тень" и реформируют судебную систему», - подытожила юрист.

Нана Черная (УНИАН)