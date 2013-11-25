Предприятия Украины за девять месяцев снизили прибыль в 2,3 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в январе-сентябре 2013 года получили 22,844 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 2,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (53,162 млрд грн), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 3% - до 130,270 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: предоставление прочих видов услуг - на 56,9%, до 44 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 43,9%, до 6,103 млрд грн.

В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года убыток предприятий вырос на 31,3% - до 107,425 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность - на 140,5%, до 18,229 млрд грн; строительство - на 110,3%, до 3,710 млрд грн; охрана здоровья и предоставление социальной помощи – на 101,8%, до 253,5 млн грн.

Также сообщается, что в январе-сентябре 2013 года к январю-сентябрю 2012 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 0,4 п.п. – до 40,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: искусство, спорт, развлечения и отдых (61,2% убыточных предприятий в отрасли), образование (45,3%), деятельность в сфере административного обслуживания (43,5%), строительство (43,4%),

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.