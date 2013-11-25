Банки США могут ввести комиссию за депозиты

Крупнейшие банки США пригрозили брать комиссию с клиентов за открытие депозитных счетов. Об этом 25 ноября сообщила газета The Financial Times со ссылкой на анонимных представителей двух из пяти крупнейших банков Соединенных Штатов, передает lenta.ru.

Плата за пользование депозитными счетами будет введена в том случае, если Федеральная резервная система США снизит процентную ставку по банковским резервам, которая в настоящий момент составляет 0,25 процента. Источники издания отметили, что сверхмягкая монетарная политика ФРС сделала депозитные счета дорогостоящими для обслуживания банками, так как кредитные учреждения обязаны отчислять взносы в систему страхования, а учетная ставка не позволяет получать достаточной прибыли.

Собеседники The Financial Times предупредили, что в отсутствии спроса на финансирование со стороны малого бизнеса они будут вынуждены прибегать к более рискованным вложениям для получения прибыли, что, в свою очередь, может угрожать стабильности всей кредитной системы.

В октябре на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС обсуждала возможность снижения процентной ставки по банковским резервам. С точки зрения глав Федеральных резервных банков, подобная мера может стимулировать экономику, так как банкам будет выгоднее выдавать больше кредитов, чем хранить средства в ФРС.

В последние годы ФРС проводит политику «количественного смягчения», которая наряду с низкой учетной ставкой заключается в ежемесячном выкупе ценных бумаг на 85 миллиардов долларов для стимуляции экономики.