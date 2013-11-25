Иран подтвердил, что США разморозили 8 млрд долл. его активов
16:08, 25 ноября 2013Финансы
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Иран подтвердил, что США разморозили 8 млрд долл. его активов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство IRNA.
Соответствующее заявление озвучил прес-секретарь иранского правительства Мухаммад Бакер Ноубахт.
Ранее стало известно, что США разморозили 8 млрд долл. активов Ирана.
Это стало возможным после того, как «шестерка», состоящая из постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии, и Иран достигли соглашения по ядерной программе Исламской Республики.
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