Иран подтвердил, что США разморозили 8 млрд долл. его активов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство IRNA.

Соответствующее заявление озвучил прес-секретарь иранского правительства Мухаммад Бакер Ноубахт.

Ранее стало известно, что США разморозили 8 млрд долл. активов Ирана.

Это стало возможным после того, как «шестерка», состоящая из постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии, и Иран достигли соглашения по ядерной программе Исламской Республики.