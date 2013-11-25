На развития Придунавья выделят 6,8 млрд грн

Кабинет министров принял концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы общей стоимостью 6,828 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Ориентировочный объем финансирования программы за счет средств государственного бюджета составит 6 654 млн грн, местных бюджетов - 175 млн грн. Государственным заказчиком этой программы определена Одесская облгосадминистрация.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов считает, что концепция позволит решить проблемные вопросы перспективных территорий Придунавья.

«Выполнение программы развития украинского Придунавья обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие этого региона, повысит эффективность использования его внутреннего природно-ресурсного потенциала, создаст благоприятный инвестиционный климат в придунайских районах», - сказал министр.

Концепция, отмечают в Минэкономразвития, обеспечит дальнейшее развитие территории путем развития морехозяйственного и транспортного комплексов; решение проблемы водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации и повышение экологической безопасности региона; удовлетворение потребности в энергетических ресурсах и газоснабжении, развитие рыбного хозяйства; удовлетворение потребностей населения в образовательных и медицинских услугах.

Предыдущая программа комплексного развития украинского Придунавья на 2004-2011 годы, считают в министерстве, выполнена не в полном объеме. Это связано, в частности, с финансово-экономическим кризисом 2008 года. Тогда на реализацию программы предполагалось направить 6 421 млн грн, но фактическое финансирование составило 32% от запланированного.

Справка УНИАН. В состав украинского Придунавья входят: город областного значения Измаил , а также Белгородской, Измаильский, Килийский, Ренийский и Татарбунарский районы Одесской области, расположенные в Дунай - Днестровском междуречье.