Гривня установилась на уровне 8,2200/8,2210 грн/долл.

В понедельник, 25 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2200/8,2210 грн/долл. по сравнению с 8,2200/8,2230 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,1125/11,1175 грн/евро с 11,1080/11,1160 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на уровне 0,2499/0,2504 грн/рубль по сравнению с 0,2500/0,2502 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8690 (+0,1440).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3560.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2180/8,2200 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1185/11,1255 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2502/0,2507 грн/рубль.