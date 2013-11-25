Сотрудники Миндоходов раскрыли центр «ускоренной процедуры банкротства» в Запорожье

Следователи финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины в Запорожской области обнаружили противоправную деятельность так называемого центра по предоставлению услуг по «ускоренной процедуре банкротства», сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным Миндоходов, сотрудники министерства выявили и изъяли доказательства противоправной деятельности центра в течение 2012-2013 годов, в том числе 37 печатей субъектов хозяйствования Запорожской и Днепропетровской областей, а также города Киева.

«В настоящее время проводится анализ изъятой документации и электронных носителей информации для установления объемов противоправной деятельности «центра» и размера нанесенных бюджету убытков», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, обычно процедура признания предприятия банкротом продолжается как минимум 3-4 месяца, однако при помощи этого центра, который использовал коррупционные связи в органах государственной власти, ее срок сокращался до одного месяца. За свою работу центр брал плату от 3 тыс. долл. США.

Министерство сообщило, что предприятие, которое по разным причинам хотело прекратить свою деятельность путем банкротства, перерегистрировали на подставных лиц, в том числе умерших, состоявших на учете в психиатрическом диспансере или считались малообеспеченными. От их имени формировались поддельные документы для создания искусственного долга, что позволяло начать процедуру банкротства и ликвидации в суде.

Миндоходов считает, что такими услугами пользовались, прежде всего, заинтересованные лица предприятий, задействованных в различных преступных схемах минимизации налогов и вывода денежных средств из реального сектора экономики. Кроме того, клиентами центра могли стать субъекты хозяйствования, которые за счет применения процедуры банкротства надеялись освободиться от финансовых и имущественных обязательств.

Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.