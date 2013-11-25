Еврокомиссия будет бороться с уходом компаний от уплаты налогов

Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект, направленный на борьбу с выводом из-под налогообложения дивидендных платежей, которые головные офисы компаний получают от своих подразделений, рассказал журналистам еврокомиссар по налогам Алгирдас Шемета, передает РИА «Новости».

Законопроект призван закрыть "лазейки", существующие в директиве по регулированию отношений между материнскими компаниями и их подразделениями (Parent-subsidiary directive), которая изначально разрабатывалась для борьбы с двойным налогообложением трансграничных корпораций в ЕС.

"Мы уменьшаем возможности для агрессивного налогового планирования. Поправки к директиве закроют возможность для специфического пути ухода от налогов - гибридных кредитов", - сказал Шемета.

В настоящее время директива обязывает страны ЕС освобождать от налогов дивиденды, которые компании получают от своих филиалов в других государствах союза. Однако в некоторых случаях налоговые власти стран, где расположены филиалы, позволяют классифицировать эти платежи как не облагаемые налогом выплаты по долгу. В результате эти средства не облагаются налогом нигде - ни в стране, где работает филиал, ни в стране, где работает головной офис.

Законопроект ЕК предлагает облагать налогом подобные выплаты в государстве, где расположена головная компания, если они не попали под налогообложение в стране, где работает подразделение.

Предложение ЕК должны согласовать Европарламент и страны ЕС. Еврокомиссия хочет, чтобы поправки к директиве вступили в силу 31 декабря 2014 года.