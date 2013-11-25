Подписание ассоциации с ЕС позитивно скажется на финансовом секторе - банкиры

Подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом окажет позитивное влияние на финансовый сектор страны, полагают эксперты - топ-менеджеры крупнейших банков.

Зампредседателя правления дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Артемий Ершов, выступая на инвестиционном форуме в Киеве, спрогнозировал, что неподписание Соглашения об ассоциации и отсутствие новой программы с МВФ усложнит привлечение ресурсов на внешних рынках. «В ближайшем будущем каких-то больших размещений не будет. Если соглашение будет подписано, и правительство договорится с МВФ о том, как мы будем выполнять требования фонда, это послужит определенным знаком о возможности выпуска еврооблигаций», - сказал банкир. По его мнению, если этого «знака» не будет, то следующий год, скорее всего, будет неудачным, в том числе для размещения евробондов Украины и украинских компаний-эмитентов.

«Банки вне политики. Но как гражданин Украины я знаю, что есть стратегия правительства подписать Соглашение об ассоциации. И как вице-президент Европейской бизнес-ассоциации могу сказать, что мы активно работаем для того, чтобы это соглашение было подписано», - прокомментировал УНИАН председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук в кулуарах банковского форума. По его словам, Европейская бизнес-ассоциация длительное время поддерживает контакты с европейскими комиссиями и правительством, и дает соответствующие предложения. «Как европейский банк под названием Raiffeisen, мы уже давно находимся в среде европейских бизнес-институтов, и вполне очевидно, что мы здесь не видим никакого конфликта, и наша украинская долгосрочная стратегия реализуется, должна реализоваться», - добавил Лавренчук.

По словам председателя правления «Первого украинского международного банка» Сергея Черненко, банковская система, прежде всего, нуждается в определенности. «Нужно, чтобы у всех сформировалась определенность, чтобы горизонт планирования стал длиннее, тогда и ставки на банковском рынке станут, в том числе, стабильнее», - сказал банкир УНИАН. Он отметил, что сейчас участники рынка находятся на пороге разрешения вопроса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но определенности пока нет. В то же время, по его словам, подписание или не подписание Соглашения об ассоциации не должно ассоциироваться с тем, будет Украина успешной, или не будет. «Я – оптимист. Независимо от того, подпишет Украина или не подпишет соглашение, я думаю, что у нас есть резервы, и мы можем становиться сильнее», - отметил Черненко.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но при этом призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».

В то же время, промышленники и предприниматели Украины предлагают правительству разработать стратегию адаптации промышленных отраслей к условиям работы с ЕС и минимизации негативных последствий осложнения сотрудничества с Таможенным союзом, поскольку, согласно неоднократным заявлениям российских властей, в случае подписания соглашения странам Таможенного союза придется принять защитные меры.

По словам главы украинского правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро. Как заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по итогам встречи с европейским комиссаром Янушем Левандовски, Украина готовится к имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом и рассчитывает на поддержку ЕС в этом процессе.

Сегодня, 25 ноября, министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что Украина не отказывается от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам, на сегодня обе стороны, Украина и ЕС, не готовы к этому акту подписания, и Президент Украины Виктор Янукович планирует лично посетить саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.