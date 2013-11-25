Сенат Франции проголосовал против 75-процентного "налога на роскошь"

Французские сенаторы решили сегодня не утверждать введение 75-процентного налога на сверхдоходы, вызвавшего широкую полемику в стране, сообщает ИТАР-ТАСС.

Союз в поддержку народного движения (СПНД), имеющий 132 места в верхней палате французского парламента, и группа Центристского и республиканского союза (31 человек) выступили против налога.

Проект поддержали социалисты (130 человек) и группа Европейского демократического и социального объединения (16 человек), коммунисты республиканского и гражданского движения (21 человек) воздержались.

"Если бы мы ввели этот налог, то транснациональные компании, без сомнения, приспособились бы к такому проекту и платили бы зарплаты своим топ-менеджерам в обход национальной казны через офшоры", - заявил по итогам голосования сенатор от СПНД Филипп Дальер.

Политики также уверены, что появление такого налога "способствует ускорению утечки мозгов и капиталов". В свою очередь, представитель социалистов Франсуа Марк заметил, что "этот проект направлен в правильное русло и заставляет платить больше тех, кто больше и получает".

Введение 75-процентного "налога на роскошь" было одним из центральных обещаний в предвыборной кампании президента Франции Франсуа Олланда. Новый налог должен был распространиться на всех физических лиц, чей ежегодный доход превышает 1 млн евро. Претворить этот план в жизнь, однако, помешал Конституционный совет, который счел эту фискальную реформу противоречащей основному закону республики. В ответ на это правительство предложило иную схему - обложить 75-процентным налогом все предприятия, которые выплачивают своим сотрудникам оклады, превышающие 1 млн евро.

В связи с тем, что Сенат отклонил этот налог, законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента - Национальном собрании.