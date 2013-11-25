ЕС может смягчить санкции против Ирана в декабре или январе

Решение о смягчении Евросоюзом санкций в отношении Ирана может быть принято в декабре этого года или в январе 2014 года, заявил Майкл Мэнн, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, передает РИА «Новости».

"Я не могу на данный момент точно сказать, когда будет принято первоначальное решение на этот счет. Это может произойти в декабре, может быть в январе. Это зависит от того, сколько времени займет законодательный процесс", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Как ранее сообщил в эфире радиостанции Europe 1 глава МИД Франции Лоран Фабиус, Евросоюз уже в декабре начнет процесс смягчения санкций против Ирана в рамках договоренностей, достигнутых между "шестеркой" международных посредников и Тегераном. Министр не уточнил, каких именно областей, затронутых санкциями, амнистия может коснуться в первую очередь. По его словам, встреча Евросоюза на уровне министров иностранных дел по этому вопросу может состояться в течение нескольких недель.

По данным из дипломатических источников, Запад может пересмотреть режим запрета на торговлю Ираном продукцией нефтехимической индустрии и драгоценными металлами, а также на поставки сборочных единиц для авиационной и автомобильной промышленности Ирана.

Тегеран и страны "шестерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) по итогам переговоров в Женеве 24 ноября достигли договоренности, согласно которой Иран сократит работы в рамках ядерной программы и предоставит международным экспертам доступ для более тщательных проверок, при этом экономические санкции в отношении страны будут ослаблены.

Первый этап реализации соглашения рассчитан на полгода, этот период будет посвящен продолжению переговоров, чтобы достичь окончательных договоренностей о параметрах, требуемых для мирной ядерной деятельности.