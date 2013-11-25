Соглашение об ассоциации приблизит выделение Украине средств МВФ - Фюле

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом приблизило бы Киев к получению кредита Международного валютного фонда, а неподписание такую перспективу отложило бы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время видеоконференции с Киевом из штаб-квартиры Европейской комиссии.

"Мы всегда давали четко понять, что Соглашение об ассоциации - это новое качество нашего партнерства для нас. Это серьезный, серьезный шаг..., который приблизит Украину к ЕС. Мы будем пытаться как-то ответить на те заботы, которые волнуют Украину", - сказал комиссар ЕС.

"Соглашение об ассоциации приблизит Украину к соглашению с МВФ. И неподписание Соглашения об ассоциации наоборот - отдалит", - заявил он.

По словам Фюле, МВФ не будет "смягчать требования или снижать планку", "МВФ - это серьезная организация. МВФ хочет партнерства на стабильной основе, чтобы иметь дело со стабильным партнером, а не таким, который требует все новых и новых денег".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает 4 млрд долл., которые Международный валютный фонд предлагает Украине в качестве кредита вместо ожидаемых 15 млрд долл., подачкой.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

Позже вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что Украина не рассчитывает на получение средств от МВФ, поскольку Фонд выставляет неприемлемые для Украины условия в частности повышение тарифов на газ.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.