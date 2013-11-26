Антикоррупционный сервис «Пульс» обработал 5 тыс. обращений налогоплательщиков

Антикоррупционный сервис Министерства доходов и сборов Украины «Пульс» в январе-октябре 2013 года обработал почти 5 тыс. обращений налогоплательщиков, а за два года существования службы - более 7,6 тыс. обращений, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«В текущем году на антикоррупционный сервис Миндоходов «Пульс» обратились почти 5 тыс. заявителей. При этом 95% обращений оперативно рассмотрено, а заявителям сообщено о принятых решениях и принятых мерах», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, после того, как сервис «Пульс» стал принимать жалобы по таможенным вопросам, количество обращений выросло в 1,7 раза.

Согласно сообщению, больше всего звонков на «Пульс» поступает от налогоплательщиков из Киева (22%), Харькова (почти 10%) и Одессы (8%).

Пресс-служба Миндоходов также отметила, что по-прежнему популярной среди заявителей остается налоговая тематика, в частности, различным аспектам налогообложения и отношениям с налоговыми органами посвящено 80,5% общего количества обращений. При этом больше всего налогоплательщиков (треть обращений) беспокоят вопросы организации работы подразделений Миндоходов.

По данным ведомства, более 24% плательщиков решили с помощью сервиса проблемы, которые возникли при предоставлении электронной отчетности и регистрации налоговых накладных. На задержку таможенного оформления товаров пожаловались 10,7% граждан, а о коррупционных действиях работников Миндоходов сообщило 4,4% заявителей.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сервис «Пульс» обработал более 26 тыс. обращений. Сервис «Пульс» был запущен в январе 2012 года. Сервис создан для оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан и субъектов хозяйствования по некорректному отношению, превышению полномочий или некачественному обслуживанию работниками Миндоходов.