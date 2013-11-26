Население снизило задолженность по валютным кредитам в 3 раза

Задолженность населения Украины по банковским кредитам в иностранной валюте за 5 лет снизилась в 3 раза - до 8,9 млрд долл., сообщает Национальный банк Украины.

«Задолженность населения по банковским кредитам в иностранной валюте на текущий момент снижена в 3 раза - до 8,9 млрд долл. с 26,7 млрд долл. в октябре 2008 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации НБУ, разрыв между валютными кредитами и депозитами за этот период уменьшился почти в 5 раз - до 7,5 млрд долл. с 37 млрд долл., внешний долг банковской системы снизился вдвое - до 21 млрд долл. с 42 млрд долл.

Как отметил Нацбанк, эти положительные тенденции, способствующие повышению устойчивости банковской системы, достигнуты благодаря снижению долларизации сбережений граждан. По оценкам регулятора, за 10 месяцев текущего года уровень долларизации депозитов снизился на 5 п.п. - до 38,6%. Депозитные вклады населения в национальной валюте за этот период выросли на 33%, в то время как в иностранной валюте рост составил 2,1%.

«Существующий уровень долларизации беспокоит центральный банк, поскольку национальная денежная единица, как один из главных атрибутов государственного суверенитета, дает возможность проводить самостоятельную денежную и финансовую политику, снижает уязвимость национальной экономики к внешним шокам и упрощает управление денежно-кредитным рынком», - приводятся в сообщении слова замдиректора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александра Арсенюка. По его словам, снижение долларизации помогает рядовым гражданам избежать валютных рисков, которые часто бывают чрезмерными. «Риски граждан - это риски банков и всей экономики», - резюмировал Арсенюк.

Как сообщал УНИАН, в октябре остатки депозитов в национальной валюте выросли на 0,3% (с начала года - на 23,2%) при одновременном их снижении в иностранной валюте на 1,5% (с начала года - на 0,1%).

Остатки депозитов на счетах физлиц за месяц выросли на 1,3% (с начала года - на 17,7%) - до 430,5 млрд грн, в то время как остатки на счетах юрлиц снизились на 3,6% (с начала года выросли на 4,6%) - до 211,4 млрд грн.

Остатки по кредитам в национальной валюте в октябре выросли на 1,3% (с начала года - на 9,9%), в иностранной валюте - на 0,4% (с начала года - на 2,6%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл. По итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте), что в 7,3 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте).

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.