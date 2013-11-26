Предприниматели Киева перечислили 1,5 млрд грн единого соцвзноса

Предприниматели Киева в ноябре уже перечислили 1,5 млрд грн единого социального взноса, администрирование которого осуществляют органы Министерства доходов и сборов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов Киева.

«Столичными плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по оперативным данным в ноябре текущего года уже перечислено 1 миллиард 523 миллиона гривень», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в ноябре поступило более 89,9 тыс. отчетов по единому взносу, из которых в электронном виде было предоставлено 70,9 тыс., а в бумажном - 20,3 тыс.

При этом, по данным ГУ Миндоходов в Киеве, дистанционная форма отчетности приобретает все большую популярность среди плательщиков единого взноса. «Если в октябре в электронном виде поступило 75% поданных отчетов, то к 22 ноября их число уже составляет почти 78%», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в октябре объем платежей по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в Киеве составил 2,2 млрд грн. В целом по стране с начала октября органы Миндоходов аккумулировали порядка 11 млрд грн платежей по ЕСВ. Ранее в Министерстве отмечали, что динамика платежей соответствует плановым показателям, а это свидетельствует о гладком переходе процессов администрирования единого соцвзноса от Пенсионного фонда к Миндоходов. Норма о переходе администрирования закреплена положениями вступившего в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» и вступила в силу с 1 октября текущего года.