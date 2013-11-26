Доходы госбюджета за 10 месяцев выросли почти на 2%

Государственная казначейская служба Украины уточнила показатели поступления доходов в Государственный бюджет в январе-октябре 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы Государственного бюджета в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, выросли на 5,177 млрд грн, или на 1,9%, - до 278,678 млрд грн.

Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета за январь-октябрь 2013 года составил 278,6 млрд грн, что на 5,098 млрд грн, или на 1,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь 2013 года составили 241,379 млрд грн (по оперативным данным - 241,4 млрд грн), что на 10,818 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-октябрь текущего года составили 37,299 млрд грн (ранее - 37,2 млрд грн), что на 5,642 млрд грн, или на 13,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что, по уточненным данным, за январь-октябрь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 6,038 млрд грн, или на 15,3%, по сравнению с январем-октябрем 2012 года - до 46,609 млрд грн (ранее показатель составлял 45,6 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.