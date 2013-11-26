Международное рейтинговое агентство S&P возглавит Нирадж Сахай из Citigroup

Новым президентом Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s назначен Нирадж Сахай, который в настоящий момент возглавляет подразделение Сitigroup по операциям с ценными бумагами и обслуживанию фондов, передает ПРАЙМ.

Сахай сменит на посту Дугласа Петерсона, который теперь будет занимать должность президента и гендиректора McGraw Hill Financial. Ожидается, что Сахай вступит в должность 6 января будущего года.

"Мы рады, что Нирадж присоединяется к S&P. Он обладает значительным опытом в сфере международных рынков капитала", - заявил Петерсон.

Холдинг The McGraw-Hill Companies был образован в 1917 году. В структуру корпорации входит ряд подразделений, занимающихся издательской деятельностью, телевещанием, оказанием финансовых услуг. McGraw-Hill владеет одним из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств - Standard & Poor's, а также деловым изданием BusinessWeek и информационным агентством Platts.

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