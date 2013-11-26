В Киеве объем платежей по налогу на доходы физлиц увеличился на 8%

Объем платежей по налогу на доходы физических лиц в Киеве в январе-октябре 2013 года составил 4,6 млрд грн, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Киева.

Согласно сообщению ведомства, рост показателей связан с выполнением столичными плательщиками своих обязанностей, а также с постоянной работой, которую ведут с налогоплательщиками сотрудники ГУ Миндоходов Киева.

“В течение января-октября 2013 года проведено 329 проверок, в ходе которых у 328 субъектов хозяйствования выявлены нарушения налогового и трудового законодательства, по их результатам дополнительно начислено более 33 млн 131 тыс. грн налога на доходы физических лиц», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 10 месяцев текущего года сотрудниками Миндоходов в Киеве выявили и привлекли к налогообложению 9807 наемных лиц, которые работали без надлежащего оформления. «Выплаченная сумма дохода таких работников составляет более 53,2 тыс. грн. Как следствие, в бюджет было доначислено более 3 миллионов гривен налога на доходы физических лиц», - сообщило ведомство.

Справка УНИАН. Налогоплательщики Украины должны уплатить налоги за октябрь текущего года до 29 ноября 2013 года, так как последний день срока уплаты суммы налогового обязательства (30 ноября) приходится на выходной день.