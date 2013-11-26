Украина продолжает демонстрировать самую низкую инфляцию среди стран СНГ

Украина по итогам января-сентября 2013 года продолжает демонстрировать самые низкие показатели инфляции (индекса потребительских цен) среди стран СНГ, как и в первом полугодии текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по итогам января-сентября текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ вырос до 3,5% с 2,8% в первом полугодии. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 10%, в то время как в Украине зафиксирован показатель дефляции на 0,6%. По остальным странам, приведенным в обзоре - Азербайджану, Армении, Казахстану, Киргизстану, Молдове, Российской Федерации и Таджикистану, за указанный период зафиксированы показатели небольшой инфляции. По Туркменистану приводятся данные за предыдущий отчетный период - первое полугодие 2013 года, по Узбекистану данные отсутствуют.

По показателю промпроизводства Украина демонстрирует худшие показатели среди стран СНГ по итогам января-сентября, кроме Молдовы и Туркменистана, по которым данные за этот период не указаны. Спад промпроизводства в Украине в январе-сентябре составил 5,2%, чуть меньший спад, на 4,6%, зафиксирован в Беларуси, в то время как по остальным странам (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан) зафиксирован рост промпроизводства.

Показатели ВВП по разным странам приводятся за разные отчетные периоды, в том числе данных за третий квартал текущего года, приведенных по Украине, нет ни по одной из рассмотренных в обзоре стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года демонстрировала самые низкие показатели инфляции среди стран СНГ, в то время как показатели спада ВВП Украины на 1,1% и спада промпроизводства на 5,3% за этот период оказались наихудшими среди стран СНГ.

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, в годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%, с начала 2013 года (октябрь 2013 года к декабрю 2012 года) - также замедление дефляции до 0,2%. Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%.

По оценкам экспертов, низкие показатели инфляции в Украине, которые фиксируются в экономике длительное время, свидетельствуют о стагнации в экономике.

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохраняется на уровне 5,2%. Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%.

Падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.