Миндоходов утвердило порядок заполнения документов при уплате налогов и сборов

Министерство доходов и сборов Украины утвердило порядок заполнения платежных документов при уплате налогов, сборов, таможенных платежей, единого социального взноса, а также при осуществлении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврате ошибочно или излишне зачисленных средств.

Согласно пресс-релизу ведомства, соответствующий приказ Миндоходов № 609 от 22 ноября 2013 года вступает в силу сегодня, 26 ноября.

«Отныне все поля реквизита "Назначение платежа" расчетного документа налогоплательщикам нужно заполнять в соответствии с утвержденным порядком. Уплата по каждому виду платежа и по каждому коду вида уплаты должна оформляться отдельным документом на перевод», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Миндоходов также отметили, что более детально ознакомиться с порядком заполнения документов и со списками кодов видов уплаты можно на портале министерства, а в случае возникновения каких-либо вопросов нужно обращаться за справками в территориальный орган Миндоходов по месту регистрации.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Миндоходов Александр Клименко отмечал, что Министерство доходов и сборов Украины продолжает внедрять европейские стандарты в вопросе регулирования деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, таким образом, рассчитывая облегчить выход украинских предприятий на рынки ЕС и других стран - торговых партнеров Украины.